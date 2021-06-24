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Прыгунья с шестом Сидорова победила на чемпионате России по легкой атлетике

24 июня 2021, 23:56
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Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах, сообщает ТАСС.

Сидорова показала результат 4 метра 75 сантиметров. Второе место заняла Полина Кнороз (4,65 м). Третьей стала Ирина Иванова (4,55 м).

29-летняя Сидорова является чемпионкой мира и Европы, дважды — чемпионкой Европы в помещении. Личным рекордом спортсменки является высота 4,95.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11747471

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