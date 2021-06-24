Прыгунья с шестом Сидорова победила на чемпионате России по легкой атлетике
24 июня 2021, 23:56
Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах, сообщает ТАСС.
Сидорова показала результат 4 метра 75 сантиметров. Второе место заняла Полина Кнороз (4,65 м). Третьей стала Ирина Иванова (4,55 м).
29-летняя Сидорова является чемпионкой мира и Европы, дважды — чемпионкой Европы в помещении. Личным рекордом спортсменки является высота 4,95.
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