Прыгунья с шестом Сидорова победила на чемпионате России по легкой атлетике

Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах, сообщает ТАСС.

Сидорова показала результат 4 метра 75 сантиметров. Второе место заняла Полина Кнороз (4,65 м). Третьей стала Ирина Иванова (4,55 м).

29-летняя Сидорова является чемпионкой мира и Европы, дважды — чемпионкой Европы в помещении. Личным рекордом спортсменки является высота 4,95.