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Серебряный призер Олимпиады в прыжках с шестом Сидорова стала мамой

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Анжелика Сидорова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова родила ребенка, сообщила тренер спортсменки Светлана Абрамова.

«Вчера Анжелика стала мамой», — приводит «РИА Новости» слова Абрамовой.

Анжелика Сидорова — серебряный призер Олимпиады в Токио. Также 32-летняя россиянка является чемпионкой мира и Европы, двукратной чемпионкой Европы в помещении и двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении.

Спортсменка объявила о своей беременности в мае 2023 года.

Источник: РИА Новости
Анжелика Сидорова
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