Серебряный призер Олимпиады в прыжках с шестом Сидорова стала мамой

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова родила ребенка, сообщила тренер спортсменки Светлана Абрамова.

«Вчера Анжелика стала мамой», — приводит «РИА Новости» слова Абрамовой.

Анжелика Сидорова — серебряный призер Олимпиады в Токио. Также 32-летняя россиянка является чемпионкой мира и Европы, двукратной чемпионкой Европы в помещении и двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении.

Спортсменка объявила о своей беременности в мае 2023 года.