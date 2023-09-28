Серебряный призер Олимпиады в прыжках с шестом Сидорова стала мамой
Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова родила ребенка, сообщила тренер спортсменки Светлана Абрамова.
«Вчера Анжелика стала мамой», — приводит «РИА Новости» слова Абрамовой.
Анжелика Сидорова — серебряный призер Олимпиады в Токио. Также 32-летняя россиянка является чемпионкой мира и Европы, двукратной чемпионкой Европы в помещении и двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении.
Источник: РИА Новости
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