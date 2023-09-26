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Сегодня, 18:51

Привалова может занять пост главы Федерации легкой атлетики Москвы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов рассказал, что олимпийская чемпионка Татьяна Привалова претендует на пост главы Федерации легкой атлетики Москвы.

«Ирина Привалова два года совмещала исполнение должностей президента ВФЛА и главного тренера сборной команды России по легкой атлетике, — сказал Иванов. — Во многом благодаря Ирине Анатольевне после семи с половиной лет отстранения восстановлено членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

У меня нет сомнений в том, что Ирина Анатольевна в случае избрания не только в полной мере справится с новыми обязанностями председателя Федерации легкой атлетики Москвы, но и весь свой колоссальный опыт и потенциал направит на достойное развитие одной из самых значимых региональных федераций страны», — цитирует Иванова ТАСС.

Выборы главы Федерации легкой атлетики Москвы пройдут 2 октября.

Источник: ТАСС
ВФЛА
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