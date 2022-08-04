Чемпион России в прыжках с шестом Моргунов заявил, что весь сезон выступает с болью в ноге

Двукратный чемпион России в прыжках с шестом Тимур Моргунов заявил, что весь сезон выступает с болью в ноге. 25-летний россиянин отметил, что сохраняет мотивацию показывать высокие результаты на соревнованиях.

Моргунов победил на чемпионате России 2022 года в Чебоксарах с результатом 5,70 метра. Второе место занял Дмитрий Качанов (5,65), третье — Михаил Шмыков (5,60).

«Прыгалось сегодня нормально, но в конце немного не хватило сил, — приводит слова легкоатлета ТАСС. — Но в целом у меня были рабочие прыжки. Хотелось бы, конечно, техничней и повыше, но эту задачу буду решать уже в следующем сезоне. У меня на протяжении всего сезона болит нога, но сегодня она позволила мне прыгать. Массажист сегодня хорошо поработал. Теперь нужно лечиться, восстанавливаться и готовиться к следующему сезону. Но эмоционально я очень заряжен и мотивирован, хочется показывать высокие прыжки в споре с молодыми спортсменами, которые уже подступают».

Также Моргунов является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года.