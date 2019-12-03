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Допинг

РУСАДА: проект дорожной карты ВФЛА должен быть доработан

21:28

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что дорожная карта Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по устранению нарушений антидопинговых правил должна быть доработана «в соответствии с текущей ситуацией». Об этом сообщают «РИА Новости».

Ранее ВФЛА сообщила, что федерация обязана представить Министерству спорта РФ дорожную карту по решению вопросов выхода из допингового кризиса до 5 декабря.

«Дорожная карта должна быть доработана в соответствии с текущей ситуацией. Мы готовы помочь доработать карту и согласовать», — приводят слова Пахноцкой «РИА Новости».

ВФЛА: дорожная карта находится на стадии согласования с РУСАДА

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191203/1561932202.html

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