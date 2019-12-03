РУСАДА: проект дорожной карты ВФЛА должен быть доработан

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что дорожная карта Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по устранению нарушений антидопинговых правил должна быть доработана «в соответствии с текущей ситуацией». Об этом сообщают «РИА Новости».

Ранее ВФЛА сообщила, что федерация обязана представить Министерству спорта РФ дорожную карту по решению вопросов выхода из допингового кризиса до 5 декабря.

«Дорожная карта должна быть доработана в соответствии с текущей ситуацией. Мы готовы помочь доработать карту и согласовать», — приводят слова Пахноцкой «РИА Новости».

ВФЛА: дорожная карта находится на стадии согласования с РУСАДА