Легкая атлетика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
-
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Легкая атлетика
Допинг

ВФЛА: дорожная карта находится на стадии согласования с РУСАДА

21:20

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) разработала проект дорожной карты по устранению нарушений антидопинговых правил, сообщают «РИА Новости». По информации СМИ, в данный момент согласуется с руководством Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Ранее ВФЛА сообщила, что федерация обязана представить Министерству спорта РФ дорожную карту по решению вопросов выхода из допингового кризиса до 5 декабря.

«Согласно рекомендациям министерства спорта РФ, ВФЛА в сотрудничестве с РУСАДА должна до 3 декабря разработать дорожную карту по устранению ВФЛА нарушений антидопинговых правил и направить ее в Минспорт РФ в срок до 5 декабря, — приводят слова пресс-атташе ВФЛА Натальи Юхаревой «РИА Новости». — Проект документа готов, в настоящий момент он находится на стадии финального согласования с руководством РУСАДА. 5 декабря ВФЛА направит дорожную карту в Министерство спорта, как и предполагалось».

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191203/1561929147.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговый скандал




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир