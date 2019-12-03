ВФЛА: дорожная карта находится на стадии согласования с РУСАДА

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) разработала проект дорожной карты по устранению нарушений антидопинговых правил, сообщают «РИА Новости». По информации СМИ, в данный момент согласуется с руководством Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Ранее ВФЛА сообщила, что федерация обязана представить Министерству спорта РФ дорожную карту по решению вопросов выхода из допингового кризиса до 5 декабря.

«Согласно рекомендациям министерства спорта РФ, ВФЛА в сотрудничестве с РУСАДА должна до 3 декабря разработать дорожную карту по устранению ВФЛА нарушений антидопинговых правил и направить ее в Минспорт РФ в срок до 5 декабря, — приводят слова пресс-атташе ВФЛА Натальи Юхаревой «РИА Новости». — Проект документа готов, в настоящий момент он находится на стадии финального согласования с руководством РУСАДА. 5 декабря ВФЛА направит дорожную карту в Министерство спорта, как и предполагалось».