Чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков не понимает причин для паники в магазинах в связи с пандемией коронавируса. В частности, большим спросом пользуется туалетная бумага.

— Я реально не понимаю: зачем народ это делает? В смысле — панически скупает ее, — задается вопросом Шубенков. — Это показатель того, что люди недалеко ушли от животных. Насколько же многие из нас подвержено панике и не хочет соображать. Ладно, когда закупаются крупами, макаронами. Это хотя бы можно понять: продукты, долго хранятся. Но рационального объяснения истерии вокруг туалетной бумаги не вижу. Что здесь не так? Ведь симптомов диареи у коронавируса нет. Люди, включайте бошки. Сейчас 2020-й год, но, если людей взять вместе — получается какая-то испуганная амеба. (Владимир Иванов)

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По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров было отменено или перенесено.

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