Призер Олимпийских игр предлагает России и Белоруссии разорвать все отношения с World Athletics

Серебряный призер Олимпийских игр-1980 в прыжках с шестом Константин Волков через «СЭ» выступил с радикальным предложением. Прославленный легкоатлет считает, что продолжать сотрудничать с Международной федерацией (World Athletics) больше нет никакого смысла.

— Россия и Белоруссия нужно рвать все отношения с World Athletics, — заявил Волков. — Тогда спортсмены этих стран смогут выступать на соревнованиях. Никто не сможет нас дисквалифицировать. Мы сможем ездить друг к другу и в любые страны, куда пригласят — Казахстан, Индия, Китай и так далее. Вот тогда мировой спорт разломится.

— Радикально.

— А что мы теряем? Боимся, что будет хуже? Но куда?! Вернуться в текущей политической ситуации невозможно. Россию будут пытаться задавить в экономической войне, в спортивной, в кабинетной. Будет подключаться ВАДА с дисквалификациями. Где у них штаб? В Канаде! Наши «лучшие друзья»! Мы работаем по их правилам и постоянно проглатываем скандалы.

— А разве хотя бы в теории Россия и Белоруссия смогут выступать в тех же Индии и Китае, если выйдет из WA?

— А где мы выступали в 30-е годы? Какие-то рабочие спартакиады были. Но потом победили в войне и зашли в МОК и международные федерации уже на своих условиях. Никто не смел нас трогать. Но сейчас мы в полной дискриминации: спортсменов убирают по национальному признаку, дисквалифицируют по принципу коллективной ответственности. Что творится-то? И никому до этого дела нет. Нас не вернут, забудьте! И нам же еще предлагают тихо сидеть и смотреть за этим беспределом.