Тренер Сидоровой рассказала, почему наставники-мужчины не смогли бы работать с ее подопечной

Тренер серебряной призерки Олимпийских игр в Токио Анжелики Сидоровой Светлана Абрамова рассказала, почему наставники-мужчины не смогли бы работать с ее подопечной.

«С Анжеликой никто из тренеров-мужчин просто не разобрался бы. Она другая, не такая, как все. Даже не скажу одним словом, в чем заключается ее талант. Маленькая вроде бы, нет каких-то сумасшедших данных. Но это внешняя оболочка. А внутри какой-то удивительный стержень, который позволял и позволяет показывать максимально возможный результат в нужное время и в нужном месте. Это как ходьба по лезвию бритвы. И я каким-то образом сразу это почувствовала. Потом начала находить в Анжелике черты, которые отличали и меня. Наверное, поэтому мне всегда было легко ее понимать», — цитирует Абрамову RT.

Абрамова — заслуженный тренер Российской Федерации. В 2014 году она была удостоена приза Golden Tracks, который получают тренеры, впервые подготовившие чемпионов Европы и внесшие большой вклад в развитие легкой атлетики.

Анжелика Сидорова — серебряный призер Олимпийских игр в Токио (2020) в прыжках с шестом, чемпионка мира и Европы. Она является четвертой женщиной в истории, которая преодолела 5-метровый рубеж.