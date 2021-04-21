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Допинг

Призер чемпионата Европы по ходьбе из Чехии поймана на допинге

09:43
Анешка Драготова. Фото Instagram
Анешка Драготова. Фото Instagram

Специалистка по спортивной ходьбе из Чехии Анешка Драготова может быть лишена серебряной медали чемпионата Европы 2018 года из-за проблем с биопаспортом.

После перепроверки в пробе 25-летней спортсменки также были обнаружены анаболики. Сама Драготова факт приема допинга отрицает. Но учитывая, что прошло уже три года, доказать что-либо будет сложно.

Анешка — чемпионка Европы среди юниоров 2014 года. Скорее всего, в ближайшее время она будет отстранена от выступлений и не поедет на Олимпиаду в Токио.

(Олег Шамонаев)

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