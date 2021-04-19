Ласицкене не исключает, что попросит помощи в получении британской визы у МИД РФ

Легкоатлетка Мария Ласицкене, которая готовится к Олимпийским игра в Токио, не исключает того, что ей придется обратиться в Министерство иностранных дел России (МИД РФ) за помощью в получении въездной визы в Великобританию, где состоится первый этап Бриллиантовой лиги.

«Не исключаю, что нам предстоит обратиться за помощью в оформлении визы в МИД России, так как, вероятнее всего, выдача нейтральных статусов начнется в начале мая. И тогда останется очень мало времени для оформления въездных виз в сегодняшних непростых условиях», — рассказала ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Из-за переноса первого этапа Бриллиантовой лиги из Рабата в Великобританию девушка не успела подготовить въездную визу.