Привалова рассказала о ходе работы ВФЛА по восстановлению федерации

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова в интервью официальному сайту федерации рассказала о шагах по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики после допинговых скандалов.

«Стратегический план и дорожная карта были утверждены советом World Athletics, мы постепенно и планомерно выполняем все пункты, указанные в них. Уже отправлен первый отчет в World Athletics по каждому выполненному пункту, поверьте, это очень большой объем работы, которым занимаются наши сотрудники вместе с международными экспертами», — сказала Привалова.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены. На остальных международных стартах количество участвующих нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.

За оформление нейтрального статуса взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $ 250, спортсменам до 20 лет — $ 100. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене.