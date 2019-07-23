17:09 | Легкая атлетика

"Политической подоплеки в моем поступке не было". Гатуллина - о праздновании победы розовым одеялом вместо флага

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Победительница юниорского чемпионата Европы по прыжкам с шестом Аксана Гатауллина рассказала, почему решила отпраздновать свой триумф столько оригинальным образом.

- О моем праздновании победы в Буросе на первенстве Европы U20: это были эмоции и желание поделиться радостью этой победы со зрителями, - цитирует официальный сайт ВФЛА Гатауллину. - Конечно, очень хотелось отпраздновать победу с российским флагом в руках. К сожалению, такой возможности мы сейчас лишены. На эмоциях взяла первое, что попалось под руку.

Так случилось, что это оказался плед. Никакой  политической подоплеки, конечно, в моем поступке не было, только желание выразить радость победы неким жестом и поделиться этим жестом со зрителями.

Пресс-служба организации отметила, что согласно регламентудля спортсменов, получивших от ИААФ право выступать на международных соревнованиях в нейтральным статусе, подобный поступок не считается дисциплинарным нарушением.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#розовыйвгорошек

Публикация от 🐲 Аксана Гатауллина (@aksana_gataullina)

Плед вместо флага. Как наши атлеты выходят из неловкой ситуации

Дополнительная информация

http://rusathletics.info/109349

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