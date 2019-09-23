Окончательный список на ЧМ по легкой атлетике: от России едут 30 «нейтральных» спортсменов

ИААФ опубликовала окончательный список участников чемпионата мира по легкой атлетике. В него вошло 30 спортсменов из России: 13 мужчин и 17 женщин.

Мужчины: Михаил Акименко, Илья Иванюк (оба — прыжки в высоту), Максим Афонин, Александр Лесной (оба — толкание ядра), Евгений Коротовский, Денис Лукьянов (оба — метание молота), Василий Мизинов (ходьба на 20 км), Дмитрий Сорокин, Алексей Федоров (оба — тройной прыжок), Алексей Худяков (метание диска), Илья Шкуренев (десятиборье), Сергей Шубенков (110 м с барьерами), Федор Шутов (марафон).

Женщины: Ксения Аксенова, Алена Мамина, Полина Миллер (все — 400 м), Валерия Андреева, Вера Рудякова (400 м с барьерами), Ирина Иванова, Алена Лутковская, Анжелика Сидорова (все — прыжки с шестом), Екатерина Ивонина, Анна Тропина (обе — 3000 м с препятствиями), Дарья Клишина, Елена Соколова (обе — прыжок в длину), Мария Ласицкене (прыжки в высоту), София Палкина, Елизавета Царева (обе — метание молота), Яна Смердова (ходьба на 20 км), Сардана Трофимова (марафон).

Из-за дисквалификации ВФЛА россияне выступят на чемпионате мира в нейтральном статусе. Сегодня ИААФ продлила отстранение ВФЛА.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября.