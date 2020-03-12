Минспорт приветствует решение возобновить процедуру допуска легкоатлетов РФ

Министерство спорта РФ выступило с официальным заявлением по поводу решений совета Международной легкоатлетической федерации (World Athletics) по поводу статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Сегодня World Athletics приняло решение возобновить процедуру допуска российских легкоатлетов к международным стартам под нейтральным флагом. Выдача разрешений была приостановлена вместе с процессом восстановления ВФЛА в связи с отстранением предыдущего руководства организации по обвинению в причастности к делу Данила Лысенко.

«Министерству спорта стало известно о решениях, которые совет World Athletics принял в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики, — говорится в релизе Министерства. — Отмечая строгость санкций, считаем, что в текущей ситуации было важно сохранить статус ВФЛА как члена World Athletics и дать федерации возможность осуществить реформы, нацеленные на развитие легкой атлетики в России и восстановление полноправного членства в World Athletics.

Минспорт готов оказывать содействие федерации в реализации мер, связанных с противодействием допингу, защитой интересов чистых спортсменов и созданием культуры нетерпимости по отношению к допингу на всех уровнях спортивной подготовки.

Отдельно приветствуем решение World Athletics возобновить процедуру допуска российских легкоатлетов к междунароным соревнованиям в нейтральном статусе.

Благодарим Олимпийский комитет России, Федерацию современного пятиборья России, РУСАДА и всех членов Рабочей группы по восстановлению ВФЛА за совместную работу".