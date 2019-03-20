Легкоатлетка Кайгородова дисквалифицирована на четыре года за использование мельдония

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал бегунью Анастасию Кайгородову за нарушение антидопинговых правил. Как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), срок отстранения 23-летней спортсменки составит 4 года.

Причиной дисквалификации стало обнаружение мельдония в допинг-пробе Кайгородовой. Дата начала отстранения спортсменки - 12 февраля 2019 года. Ее результаты на чемпионате Уральского федерального округа по легкой атлетике в Челябинске будут аннулированы.

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