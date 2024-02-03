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3 февраля, 18:10

Ласицкене заняла второе место на международных соревнованиях «Русская зима»

Сергей Разин
корреспондент
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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заняла второе место на международных соревнованиях «Русская зима» в Москве.

31-летняя россиянка преодолела планку в 1,91 метра. Первое место у Натальи Спиридоновой (1,93 метра), третьей стала Кристина Королева (1,91).

У мужчин в прыжках в высоту первое место поделили Данил Лысенко и Илья Иванюк (2,30), совершившие одинаковое количество попыток. Третью позицию занял Ярослав Кутковой (2,23).

Мария Ласицкене (Кучина)
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