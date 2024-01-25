Легкоатлет Кисляков стал 16-м российским спортсменом, наказанным за эритропоэтин

Дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил прыгун в высоту Владислав Кисляков стал 16-м российским спортсменом, отбывающим наказание за использование эритропоэтина (ЭПО), сообщает ТАСС со ссылкой на РУСАДА.

21-летний спортсмен будет отбывать дисквалификацию до 10 мая 2026 года. В последний раз Кисляков участвовал в соревнованиях в феврале 2022 года на зимнем чемпионате России по легкой атлетике.

За использование ЭПО также отстранены на разные сроки легкоатлеты Анна Ильина, Светлана Карамашева, Софья Граброва, Ксения Савина, Анастасия Баздырева, Максим Краснов, Вадим Улижов, Алексей Дорофеев и Андрей Григоров, велогонщики Сергей Николаев и Александр Бударагин, триатлонисты Игорь Полянский, Владимир Турбаевский, Андрей Алыпов и Александр Брюханков.