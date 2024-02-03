Ласицкене прокомментировала лучший результат сезона в мире, показанный украинской легкоатлеткой Магучих

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене рада, что украинка Ярослава Магучих и австралийка Никола Олислагерс показывают высокие результаты в олимпийском сезоне.

В январе спортсменки сумели прыгнуть выше двух метров.

«Я очень рада за девочек, что они сейчас находятся в очень хорошей форме и в олимпийский сезон показывают такие сногсшибательные результаты. Это классно», — приводит ТАСС слова Ласицкене.

31-летняя Ласицкене, помимо победы на Олимпийских играх 2022 года, трижды выигрывала чемпионат мира (2015, 2017, 2019), один раз — европейское первенство (2018) и пять раз — чемпионат России (2014, 2017, 2018, 2019, 2022).