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Ласицкене выступит на турнире «Путь к Олимпу» в Москве

Сергей Разин
корреспондент
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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене примет участие в турнире «Путь к Олимпу».

«Мария выступит 23 июля на турнире в Москве», — приводит ТАСС слова менеджера спортсменки Ольги Назаровой.

Ранее стало известно, что Ласицкене выступит на Кубке Белоруссии, который пройдет с 12 по 14 июля в Бресте.

«Путь к Олимпу» пройдет на стадионе «Салют-Гераклион». Турнир является 15-м этапом Всероссийской легкоатлетической серии «Королева спорта».

Источник: https://tass.ru/sport/15172355
Мария Ласицкене (Кучина)
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