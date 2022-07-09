Ласицкене выступит на турнире «Путь к Олимпу» в Москве
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене примет участие в турнире «Путь к Олимпу».
«Мария выступит 23 июля на турнире в Москве», — приводит ТАСС слова менеджера спортсменки Ольги Назаровой.
Ранее стало известно, что Ласицкене выступит на Кубке Белоруссии, который пройдет с 12 по 14 июля в Бресте.
«Путь к Олимпу» пройдет на стадионе «Салют-Гераклион». Турнир является 15-м этапом Всероссийской легкоатлетической серии «Королева спорта».
Источник: https://tass.ru/sport/15172355
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