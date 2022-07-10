Легкоатлет Шубенков выступит на чемпионате Алтайского края 12 июля

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков выступит на чемпионате Алтайского края по легкой атлетике. Соревнования пройдут в Барнауле 12 июля.

«Ближайшим крупным стартом для меня станет чемпионат России, который пройдет в начале августа в Чебоксарах. Но до этого турнира еще много времени, и я решил выступить во вторник у себя в Барнауле на первенстве Алтайского края», — цитирует Шубенкова ТАСС.

На Кубке России Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами. Спортсмен преодолел дистанцию за 13,27 секунды.

В марте Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) отстранила российских атлетов от международных соревнований, последовав рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).