Всероссийская федерация легкой атлетики одобрит переход Трофимовой в сборную Киргизии

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет чинить препятствий переходу пятикратной чемпионки страны в марафонском беге Сардане Трофимовой в сборную Киргизии.

«Запроса из киргизской федерации мы еще не получали, — сказала исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова ТАСС. — Пока все на уровне разговоров, но в любом случае, если все документы будут правильно предоставлены, наша федерация не будет чинить препятствий».

Переход спортсменки должен быть одобрен ВФЛА и Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics), для выступления на Олимпиаде-2024 ей потребуется разрешение Международного олимпийского комитета.

Трофимовой 34 года, в последний раз чемпионкой России в марафонском беге она стала в 2021 году.