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Сегодня, 15:03

Ласицкене рассказала, что потеряла больше половины заработка из-за санкций

Алина Савинова
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Легкоатлетка Мария Ласицкене.
Мария Ласицкене.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене в эфире «ВКонтакте» на встрече с главой федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Дмитрием Павловым заявила, что потеряла больше половины заработка после введения санкций против российского спорта.

«Это контракт с экипировщиком, Бриллиантовая лига, бонусные деньги от экипировщика — это большие потери, которые никто не собирается и не будет возмещать», — подчеркнула спортсменка.

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

«Все знают, что на «Русской зиме» сейчас за победу 200 тысяч рублей, за второе 120 тысяч, за третье — 80 тысяч. За границей это другие суммы: первое место на Бриллиантовой лиге — 10 тысяч долларов и за приезд — еще 5 тысяч», — сказала Ласицкене.

Мария Ласицкене и&nbsp;Елена Исинбаева. На Западе забыли о победах Ласицкене и Исинбаевой. Разве мы не привыкли к подобному?

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.

31-летняя прыгунья — олимпийская чемпионка 2020 года и трехкратная чемпионка мира (2015, 2017, 2019). Она представляет Кабардино-Балкарию и Московскую область, выступая за ЦСКА.

Источник: vk.com
Мария Ласицкене (Кучина)
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