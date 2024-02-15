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15 февраля, 07:47

Лысенко: «Сейчас у нас в России достаточно стартов, за которые платят хорошо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Прыгун в высоту Данил Лысенко рассказал, что сейчас в России достаточно турниров, за которые платят хорошо.

«Я вообще совсем чуть-чуть зацепил Бриллиантовую лигу. Да, слышал, что некоторые спортсмены в случае успеха получают там немыслимые гонорары, огромные деньги. Но сейчас у нас в России достаточно стартов, за которые платят хорошо. Не так, как на Бриллиантовой лиге. Но куда деваться? Все отлично.

Спасибо Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), что есть такие соревнования, как «Русская зима», «Битва полов» и другие. Спасибо организаторам этих соревнований. Побольше бы их еще, хотя в целом календарь плотный, как и раньше, когда выступали на международных стартах», — цитируют «Известия» Лысенко.

Источник: https://iz.ru/1649788/aleksei-fomin/ne-poshel-na-osuzhdenie-svo-dazhe-pri-garantii-uchastiia-v-olimpiade
легкая атлетика
Данил Лысенко
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