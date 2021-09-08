Российская легкоатлетка Мария Ласицкене высказалась о победе в финале «Бриллиантовой лиги» в соревнованиях по прыжкам в высоту.

«Это невероятное ощущение. Прыжки со зрителями — это фантастика! Большое спасибо, что сделали это возможным. Очень довольна результатами соревнований, мне так повезло здесь, в Швейцарии. Стадион здесь сложный и фантастический одновременно — сложный из-за разбега, а фантастический — из-за зрителей. Тем не менее, перед некоторыми попытками я просила их успокоиться, потому что мне нужно было сконцентрироваться. Этот сезон был действительно фантастическим», — цитирует Ласицкене пресс-служба турнира.

Спортсменка победила с результатом 2,05 метра. Это лучший результат сезона в мире и является рекордом соревнований.