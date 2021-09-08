Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене назвала фантастикой возможность выступать в присутствии зрителей на трибунах в финале «Бриллиантовой лиги».

Россиянка в пятый раз в карьере победила в финале «Бриллиантовой лиги». Соревнования прошли в Цюрихе со зрителями, Ласицкене преодолела планку на высоте 2,05 м.

«Это невероятное ощущение, прыжки в присутствии зрителей — это фантастика, большое спасибо за то, что сделали это возможным. Я так довольна результатами, мне так повезло в Швейцарии. Выступать здесь сложно и одновременно фантастично: сложно из-за условий арены и фантастично из-за зрителей», — сказала Ласицкене ТАСС.

«В некоторых попытках я просила зрителей быть спокойнее, потому что мне нужно было сконцентрироваться. Этот сезон был действительно фантастическим», — добавила она.

В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой.