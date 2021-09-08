Ласицкене одержала победу в финале «Бриллиантовой лиги»

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу в финале легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе.

Олимпийская чемпионка Токио Ласицкене взяла высоту 2,05 метра. Второе место заняла украинка Ярослава Магучих (2,03), третье — австралийка Никола Макдермотт (2,01).

Отметим, что 2,05 — это также новый рекорд «Бриллиантовой лиги», который держался с 2004 года.

Ласицкене в пятый раз победила в финале «Бриллиантовой лиги».