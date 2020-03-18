Ласицкене отменила сбор в Греции из-за коронавируса

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене отменила тренировочный сбор в Греции, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера спортсменки Ольгу Назарову.

— Эпидемия коронавируса, которая охватила всю Европу, не могла не отразиться на тренировочных планах Марии, — сказала Назарова. — Сперва она решила не ездить отдыхать за границу и осталась в России. Это было сделано для того, чтобы после возвращения домой Мария не попала на двухнедельный карантин. Свой первый подготовительный сбор традиционно Ласицкене хотела провести в Греции, однако стадионы в этой стране сейчас закрыты, поэтому спортсменка собирается начать тренировки 29 марта в Москве в манеже ЦСКА.

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров были отменени или перенесены.

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