Клишина ответила на обвинение о предательстве России

Российскую легкоатлетку Дарью Клишину один из подписчиков Instagram обвинил в предательстве России. С 2013 года 30-летняя спортсменка живет и тренируется в США.

«Зачем вы предаете Россию и живете в США?», — спросил один из подписчиков.

«Все никак не могу понять, в чем все-таки предательство? Сменила гражданство, получила другой паспорт? Забыла русский язык? Выступаю за другую страну? Добавьте, если что-то упустила», — ответила спортсменка.

Клишина — серебряный призер чемпионата мира 2017 года и двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013).