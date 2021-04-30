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Сидорова и Иванюк начнут летний сезон 28 мая этапом Бриллиантовой лиги

20:13

Павел Воронков, менеджер легкоатлетов Анжелики Сидоровой и Ильи Иванюка рассказал, когда они планируют начать сезон и прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) допустить спортсменов до соревнований в статусе нейтральных атлетов.

«Я очень рад, что процесс пошел. Что касается Сидоровой и Иванюка, уже получивших допуск, то они должны начать летний сезон 28 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе», — приводит ТАСС слова Воронкова.

Сегодня, 30 апреля стало известно, что World Athletics допустила до соревнований в нейтральном статусе четверых российских спортсменов: Марию Ласицкене, Илью Иванюка (оба — прыжки в высоту), Анжелику Сидорову и Аксану Гатауллину (оба — прыжки с шестом).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11289847

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