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Глава Дагестана Меликов поручил мэру Махачкалы переименовать стадион имени Исинбаевой

Виктория Кравченко
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Елена Исинбаева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил мэру Махачкалы Юсупу Умавову и министерству спорта республики переименовать городской легкоатлетический стадион, названный в честь двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.

Меликов отметил, что несмотря на заслуги спортсменки, она никогда не связывала свою жизнь с Дагестаном. А ее последние высказывания стали поводом для рассмотрения названия стадиона.

«Это место популярно среди людей: десятки махачкалинцев вместе с детьми ежедневно приходят на стадион заниматься спортом и проводить досуг, тут проходят крупные мероприятия регионального уровня. Поэтому будет правильно, если новое название объекта выберут сами дагестанцы. Поручаю Минспорту Дагестана и мэру Махачкалы организовать эту работу», — цитирует Меликова ТАСС.

Елена Исинбаева. Елена Исинбаева: история жизни и успеха двукратной олимпийской чемпионки

Легкоатлетической стадион был переименован в честь Исинбаевой шесть лет назад. По словам Меликова, это решение было принято без учета мнения горожан.

21 июня стало известно о проведении МОК расследования в отношении членов организации Исинбаевой и Шамиля Тарпищева по вопросу их причастности к Вооруженным силам РФ. Затем сообщалось, что Исинбаева сможет остаться членом комитета.

Сегодня, 18 июля, стало известно, что Исинбаева продолжит работать в МОК из-за отсутствия поддержки СВО.

Источник: https://tass.ru/sport/18305459
Елена Исинбаева
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