Тягачев: «Вопрос с переименованием стадиона имени Елены Исинбаевой решать не главе Дагестана»

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев заявил, что вопрос о возможном переименовании легкоатлетического стадиона имени Елены Исинбаевой в Махачкале решать не главе Дагестана.

«Вопрос с переименованием стадиона имени Елены Исинбаевой решать не главе Дагестана. Надо сначала подумать и целое следствие провести, кто что сказал и сделал. Нельзя так бросаться словами, что она сказала. Исинбаева своими действиями показала, что она лучшая в мире. Поэтому надо подождать», — цитирует Тягачева «РИА Новости Спорт».

Легкоатлетической стадион был переименован в честь Исинбаевой шесть лет назад.

21 июня стало известно о проведении МОК расследования в отношении членов организации Исинбаевой и Шамиля Тарпищева по вопросу их причастности к Вооруженным силам РФ. Затем сообщалось, что Исинбаева сможет остаться членом комитета.

Сегодня, 18 июля, стало известно, что Исинбаева продолжит работать в МОК из-за отсутствия поддержки СВО.