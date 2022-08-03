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Гатауллин о рекорде Сидоровой на чемпионате России: «Обидно, что спортсменка не сможет участвовать на международных соревнованиях»

Гатауллин отреагировал на рекорд прыгуньи с шестом Сидоровой на чемпионате России
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Член президиума ВФЛА, призер Олимпиады Радион Гатауллин в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом на чемпионате России.

«Личный рекорд у Анжелики — 5,01. Вчера она прыгнула 4,91. Это рекорд чемпионата и лучший результата сезона в стране. До этого Анжелика прыгнула 4,86. Это не такая уж и большая разница с рекордом. Почему бы ей не прыгнуть? Конечно, обидно, что спортсменка не сможет участвовать на международных соревнованиях. Всем нам обидно.
Показала ли Анжелика свой максимум? Думаю, такие прогнозы не нужны. Она молодец здесь и сейчас, выиграла чемпионат России. Если у нее будут дальше соревнования, если будет желание, она покажет эти высоты. Потенциал у нее есть, Анжелика может это сделать. Другой вопрос — захочет ли она этого, будет ли у нее достаточно мотивации. Этого я предсказать не могу», — сказал Гатауллин «СЭ».

Анжелика Сидорова установила новый рекорд чемпионата России в прыжках с шестом на турнире в Чебоксарах. Он завоевала первое место с результатом 4,91 метра.

Предыдущий рекорд чемпионата России был установлен в 2016 году и принадлежал Еленой Исинбаевой — 4,90 метра.

Сборная России по легкой атлетике
Анжелика Сидорова
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