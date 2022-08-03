Привалова ждет от Сидоровой в этом сезоне прыжка выше рекорда чемпионата России

Исполняющий обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом на чемпионате России.

«Ожидала, что может быть новый рекорд на чемпионате России. Анжелика уже прыгала 5 метров. Потенциал есть. Также в Чебоксарах очень хорошие условия для этого: погода, достаточно большое количество зрителей, которые поддерживали. Все это дало хороший результат. Анжелика уже прыгала в сезоне 4,86. Это дает развитие спортивной формы, поэтому ее рекорд был достаточно ожидаемым. Трудно сказать, максимум ли это Анжелики на данный момент. Как болельщики, мы надеемся, что свой максимум она покажет на Спартакиаде. Будем надеяться», — сказала Привалова «СЭ».

Анжелика Сидорова установила новый рекорд чемпионата России в прыжках с шестом на турнире в Чебоксарах. Он завоевала первое место с результатом 4,91 метра.

Предыдущий рекорд чемпионата России был установлен в 2016 году и принадлежал Еленой Исинбаевой — 4,90 метра.