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Сегодня, 22:35

Сидорова заявила, что в текущем сезоне не планирует пытаться прыгать на пять метров

Иван Шитик
Корреспондент
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Обладательница лучшего результата сезона в мире в прыжках с шестом Анжелика Сидорова не настроена в текущем сезоне прыгать на пять метров.

На чемпионате России в Чебоксарах Сидорова, прыгнув на 4,91 метра, улучшила принадлежавший ей лучший результат сезона в мире.

«Оба прыжка примерно одного и того же уровня, эмоции те же самые. Понятно, что 4,91 выше, но если цели нет, то без разницы, какой результат.

Когда выплескиваешься эмоционально, смысла нет пробовать. В нынешнем сезоне вряд ли буду прыгать на пять метров», — цитирует спортсменку ТАСС.

Сидорова установила новый рекорд чемпионата России в прыжках с шестом на турнире в Чебоксарах. Предыдущий рекорд чемпионата России был установлен в 2016 году и принадлежал Еленой Исинбаевой — 4,90 метра.

Источник: https://tass.ru/sport/15375881
Анжелика Сидорова
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