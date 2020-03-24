Евгений Юрченко: «Сейчас отношение к допингу в России другое, тогда не было такого порицания»

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко поделился мнением об идее члена президиума организации Эдуарда Безуглова. Он предложил не допускать к работе специалистов, у которых более двух спортсменов уличены в допинге.

— Меры, которые будут заложены в критерии, являются беспрецедентными только с точки зрения новизны, — отметил Шевченко. — Их давно надо было принимать, если относиться к допингу нетерпимо не на словах, а на деле. Проект критериев еще рассматривается, в ближайшие дни они будут приняты.

В них нет указанных вами мер, но, поверьте, они жесткие, и при этом абсолютно разумные. А главное — соответствуют текущему положению дел. Каким-то образом пострадать могут только те спортсмены и тренеры, которые нарушали антидопинговые правила в определенный период времени, и нарушения эти были очень серьезны — например, использование стероидов или эритропоэтина. Санкции будут дифференцированы и на взгляд экспертного сообщества абсолютно логичны.

Мы сейчас в особой ситуации. И наш вид спорта должен пройти через жесткие требования. Иначе очиститься не получится. Нас ведь назад еще никто не принял. Поэтому нужны беспрецедентные меры. Нам надо многое менять.

Во времена Балахничева была иная ситуация. Сейчас отношение к допингу в стране другое. Тогда не было такого порицания тех, кого уличали. Теперь общественность настроена иначе. Я понимаю, что любое наше действие и любой шаг кого-то не устроит. Но по-другому никак. Стоять на месте нельзя.

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