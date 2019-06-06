"Это связано с заседанием ИААФ". Как в ВФЛА отреагировали на "тренировку" с дисквалифицированными наставниками

Руководитель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин связал съемку Reuters, на которой дисквалифицированные тренеры Владимир Мохнев и Валерий Волков запечатлены на легкоатлетических стадионах, с завтрашним решением ИААФ по восстановлению России.

– Я не хочу ничего комментировать. Конечно, эти события связаны с завтрашней встречей. Поэтому давайте дождемся пятницы, – сказал Шляхтин корреспонденту "СЭ".



Пресс-секретарь ВФЛА Наталья Юхарева рассказала, что федерация предпринимает меры, чтобы инцидент с участием тренеров получил оценку со стороны Российского антидопингового агентства:



– К нам обращались по этому вопросу из Reuters, мы свои комментарии им отправили. Касательно Мохнева – его, как и региональное спортивное руководство, неоднократно информировали о ситуации. Региональные соревнования вне юрисдикции ВФЛА, то есть мы не можем контролировать этот вопрос. Но 4 июня мы отправили министру спорта Курской области документ с просьбой провести расследование, также обратились к РУСАДА, поскольку это их сфера деятельности.

– Сейчас говорил с Владимиром Гавриловичем Мохневым, и он, кажется, не считает, что он что-то нарушил. Напрямую с ним ситуацию не обсуждали?

– С Мохневым, наверное, должно связаться курское спортивное руководство, местная федерация, которая, насколько нам известно, уже не раз с ним общалась по этому вопросу.

– Со стороны ВФЛА есть желание эти своеобразные тренировки прекратить?

– Мы попросили РУСАДА провести разбирательство данного случая, если подтвердятся факты из статьи Reuters, то РУСАДА проведет расследование, и спортсмены, если будет доказана вина, понесут наказание, и в отношении тренеров будут приняты меры. Но это дело РУСАДА, мы со своей стороны и их проинформировали, и спортивное руководство. (Дмитрий Кузнецов)

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