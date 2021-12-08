Двенадцать российских легкоатлетов попали в международный пул допинг-тестирования на 2022 год

Двенадцать российских легкоатлетов попали в пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на первый квартал 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на World Athletics.

По сравнению с пулом на 2021 год количество россиян увеличилось на два человека. Свое представительство сохранили Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (все трое — прыжки в высоту), Илья Шкуренев (многоборье), Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Василий Мизинов и Эльвира Хасанова (оба — спортивная ходьба), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота). Новыми представителями России в международном пуле стали Тимур Моргунов и Полина Кнороз (оба — прыжки с шестом).

В середине 2021 года в международный пул допинг-тестирования входили 27 российских спортсменов, однако после определения всех участников Олимпиады в Токио список был сокращен до 10 человек.