Глава World Athletics: «Временное отстранение ВФЛА может быть снято в 2022 году»
Глава World Athletics заявил, что временное отстранение ВФЛА может быть снято в 2022 году
10:37
Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) может быть восстановлена уже в 2022 году.
«Мы уже подходим к концу данной ситуации, — приводит слова Коу DPA. — Временное отстранение ВФЛА может быть снято в 2022 году. Мы движемся в верном направлении в этом вопросе».
Напомним, ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике.
В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с Андерсеном, которая отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз, последний — 17 ноября.
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