Ласицкене начала заниматься получением визы в США для поездки на чемпионат мира

Ольга Назарова, менеджер олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене сообщила, что российская легкоатлетка начала заниматься получением визы в США для поездки на чемпионат мира.

«Мария уже сейчас занимается вопросом оформления визы США для поездки на чемпионат мира, — приводит слова Назаровой ТАСС. — Компания Nike намерена оформить Ласицкене визу Р-1 или Р-2. Эту визу может получить спортсмен, который имеет контракт с американской компанией. Тренер и менеджер не могут обладать такими визами, потому что не имеют контрактов».

Менеджер выразила надежду, что легкоатлетка получит визу вовремя.

«Тренер и менеджер намерены подать документы на получение туристических виз после окончания зимнего сезона в одной из соседних с Россией стран», — сказала она.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Юджине (США) с 15 по 22 июля 2022 года.

Напомним, что после окончания летних Олимпийских игр в Токио в Юджине проходил этап Бриллиантовой лиги, в котором из-за отсутствия виз США не принимали участие Ласицкене и ее соотечественница Анжелика Сидорова.