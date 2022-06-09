Губерниев побежит 100 м на Неделе легкой атлетики

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев сообщил «СЭ», что примет участие в проходящей в «Лужниках» Неделе легкой атлетики.

Популярный комментатор выйдет на старт стометровки в пятницу, 10 июня.

— Это так, — подтвердил Губерниев. — Как раз сейчас собираюсь на тренировку. У меня будут мощные соперники. Я слышал, что побегут Алексей Немов, Александр Легков... Но знаете что? Им хана! Я выбью всех из колеи суперэффектным появлением — как Усейн Болт! И у меня уже готов специальный костюм для бега. Берегитесь!

Неделя легкой атлетики проходит в «Лужниках» с 7 по 13 июня.

Сегодня, 9 июня, фигуристка Александра Трусова приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину.