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Сегодня, 13:40

Губерниев побежит 100 м на Неделе легкой атлетики

Владимир Иванов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев сообщил «СЭ», что примет участие в проходящей в «Лужниках» Неделе легкой атлетики.

Популярный комментатор выйдет на старт стометровки в пятницу, 10 июня.

— Это так, — подтвердил Губерниев. — Как раз сейчас собираюсь на тренировку. У меня будут мощные соперники. Я слышал, что побегут Алексей Немов, Александр Легков... Но знаете что? Им хана! Я выбью всех из колеи суперэффектным появлением — как Усейн Болт! И у меня уже готов специальный костюм для бега. Берегитесь!

Неделя легкой атлетики проходит в «Лужниках» с 7 по 13 июня.

Сегодня, 9 июня, фигуристка Александра Трусова приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину.

Дмитрий Губерниев
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