Президент ВФЛА оценила выступление Трусовой на Неделе легкой атлетики

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала выступление российской фигуристки Александры Трусовой на Неделе легкой атлетики в Москве.

17-летняя россиянка приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину среди юниоров. Она прыгнула на 4,19 м в лучшей попытке и заняла шестое место.

«Я думаю, Александра прыгала осознанно, чтобы найти резерв для пятерного прыжка, и получила хороший опыт, — приводит слова Приваловой ТАСС. — Мне понравилось, что Трусова четко выполняет установки тренера, ей с первого раза удалось подобрать разбег и попасть в планку. Это дорогого стоит, и в этом плане она большая молодец».

Президент ВФЛА отметила, что у Трусова не умеет приземляться.

«У Александры совсем другая специфика приземления в яму. Прыгнула по второму юношескому разряду? А что здесь удивительного? Человек, который прыгает четверные прыжки, обладает хорошей прыгучестью. Но у нее немного другая специфика прыжка — с места прыгают в фигурном катании, а у нас с разбега», — сказала она.

При этом Привалова отметила, что ей очень понравилась фигуристка.

«Видно, что Трусова — это очень позитивный человек, обладающий большой харизмой. Александра знает точно, чего хочет и как этого добиться. Конечно, теперь я буду болеть за нее. Всегда после личного контакта по-другому относишься к человеку. А тем более она такая запоминающаяся, у нее такие длинные волосы», — заявила президент ВФЛА.

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр в женском одиночном катании, а также бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.