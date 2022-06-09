Тер-Аванесов: «Трусова после нескольких тренировок способна прыгнуть за 5 м»

Заслуженный тренер России Евгений Тер-Аванесов прокомментировал выступление российской фигуристки Александры Трусовой на Неделе легкой атлетики в Москве.

17-летняя россиянка приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину среди юниоров. Она прыгнула на 4,19 м в лучшей попытке и заняла шестое место.

«Трусова после нескольких тренировок способна прыгнуть за 5 м, — приводит слова Тер-Аванесова ТАСС. — У Александры сильные спортивные мышцы, главное — точно попадать на планку. Это спортсменка высочайшего уровня, очень сильная психологически. Точность попадания и выполнения элементов в фигурном катании находится на первом месте, и именно это умение помогло ей сегодня в прыжках в длину. Посмотрите, она не заступила ни в одной попытке. Этому достаточно непросто научить легкоатлета, а у нее это получилось с первого раза».

Тренер рассказал, что фигуристка при знакомстве сказала ему, что никогда раньше не прыгала.

«Не надо обманываться, этот человек — дилетант в прыжках в длину. Но отталкивается Трусова очень хорошо, и это понятно, что хороший вылет вверх очень важен как в фигурном катании, так и в легкой атлетике. А вот что касается разбега, то с попаданием на планку у Александры могли быть проблемы. Она вообще только сегодня узнала, что толкаться нужно с планки, а не с любого места. И за короткое время общения нам удалось подобрать разбег», — сказал он.

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр в женском одиночном катании, а также бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.