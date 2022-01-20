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Сегодня, 19:19

Чичерова заняла второе место на турнире в Челябинске

Анна Горшкова
Корреспондент

Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова заняла второе место на легкоатлетическом турнире в Челябинске.

Спортсменка сумела преодолеть планку на высоте 1,90 метра.

Первой стала Александра Ярышкина, также прыгнувшая на 1,90, но опередившая Чичерову по попыткам. Третьей стала Дарья Слепова (1,88).

В мужских прыжках в высоту победу одержал Илья Иванюк (2,28), вторым стал Никита Курбанов (2,23), третьим — Матвей Тычинкин (2,19).

На июньском чемпионате России 2021 года Чичерова заявила о завершении карьеры спортсменки. Однако 19 января этого года 39-летняя легкоатлетка сообщила, что примет участие в челябинском Мемориале Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина.

Анна Чичерова
Илья Иванюк
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