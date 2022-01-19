Объявившая в июне о завершении карьеры Чичерова выступит на турнире в Челябинске

Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова, объявившая о завершении карьеры спортсменки на июньском чемпионате России, приняла решение выступить на легкоатлетическом турнире в Челябинске, который состоится 20 января.

«Я буду прыгать», — ответила 39-летняя Чичерова ТАСС на вопрос, в каком качестве она приедет на турнир в Челябинск.

В программу челябинского Мемориала Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина включены мужские и женские состязания по прыжкам в высоту и прыжкам с шестом.