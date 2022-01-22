Нейтральный статус одобрен 22 российским легкоатлетам

Пресс-служба World Аthletics сообщила, что Международная ассоциация легкоатлетических федерации одобрила заявки 22 российских спортсменов на получение нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях в 2022 году.

Нейтральный статус получили:

Дина Александрова, Светлана Аплачкина, Александр Буяновский, Полина Миллер, Ярослав Ткалич — бег.

Вера Чалая, Тимофей Чалый, Ксения Лабыгина, Олег Спиридонов, Артем Макаренко — бег с барьерами.

Анна Тропина — бег с препятствиями.

Илья Иванюк, Мария Кочанова, Мария Ласицкене, Наталья Спиридонова — прыжки в высоту.

Елизавета Бондаренко, Полина Кнороз, Анжелика Сидорова — прыжки с шестом.

Валерий Пронкин — метание молота.

Алексей Федоров — тройной прыжок.

Александр Комаров — многоборье.

Василий Мизинов — спортивная ходьба.

В 2021 году World Athletics вдвое увеличила квоту для российских легкоатлетов в основных международных стартах.