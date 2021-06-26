38-летняя Чичерова объявила о скором завершении карьеры

Победительница Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту россиянка Анна Чичерова заявила, что после чемпионата России по легкой атлетике в Чебоксарах завершает карьеру.

«Думаю, все, отговорила роща золотая. Сил уже нет. Хватит уже. Наверное, все», — сказала Чичерова РИА Новости.

Чичерова с результатом 1,88 метра поделила второе место на чемпионате России.

38-летняя Чичерова является победительницей Олимпиады-2012 в Лондоне, чемпионкой мира 2011 года, серебряной медалисткой чемпионата мира-2007, бронзовым призером мировых первенств 2013 и 2015 года. Спортсменка завоевала также бронзовую медаль Олимпиады-2008 в Пекине и серебро чемпионата мира-2009, но после перепроверки допинг-проб была лишена этих наград.