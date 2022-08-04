Иванюк стал победителем чемпионата России в прыжках в высоту

Легкоатлет Илья Иванюк стал победителем чемпионата России в прыжках в высоту. Он показал результат 2,28 метра.

Вторым стал Никита Курбанов, который показал тот же результат, но при большем количестве попыток. Замкнул тройку Ярослав Кутковой (2,19).

В следующих попытках Курбанов попытался взять высоту 2,30, а Иванюк — 2,35 м, но обоим не удалось это сделать.

«Если разбираться, то точка отталкивания была слишком близко, нужно было ее назад чуть-чуть перенести. Я так и сделал в третьей попытке, побежал быстрее, но все равно слил в итоге. Потом подошел к судье и попросил четвертую попытку, прекрасно понимая, что так нельзя. Это же соревнования, а не тренировка.

Думал, я буду готов на эту высоту. Ну ладно, еще соревнования есть, турниры не заканчиваются. Желание было большое прыгнуть высоко, и оно меня, думаю, сегодня погубило», — приводит слова Иванюка ТАСС.

Следующим стартом для Иванюка станет турнир в Ирбите 13 августа.