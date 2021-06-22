Журова не исключает, что Шубенкова могут не допустить на Олимпийские игры

22 июня чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков был полностью оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил. Депутат Государственной Думы Светлана Журова прокомментировала эту новость.

«Я ждала этого оправдания, потому что мне очень хочется, чтобы Сергей поехал на Олимпийские игры в Токио. Я надеюсь, что произошедшая ситуация не помешает ему это сделать. Я до последнего верила, что история с допингом является каким-то недоразумением.

Шубенков — достаточно серьезный соперник, поэтому могут возникнуть подозрения в том плане, что эта ситуация может быть повернута против нас. Все понимают, что он способен завоевать медаль, но хотелось бы, чтобы честность в спорте была, и человек, который оправдан, все-таки получил возможность подать заявку на нейтральный статус и получить право на участие в Олимпийских играх. Но мы понимаем, что даже наделив его нейтральным статусом, не будет полностью исключен вариант с его недопуском на Игры. Вспомним хотя бы ОИ-2018 в Пхенчхане, когда шорт-трекист Виктор Ан, который сам кореец, был не допущен на домашние игры, и, насколько я понимаю, сам не до конца знал истинную причину этого решения. А тут, получается, весь год был такой скандальный, пока все эти расследования и разбирательства шли, они просто могут сказать Сергею, что он все равно запятнан, все равно же были какие-либо разборки, и из-за этого могут не дать нейтральный статус. И у Шубенкова в таком случае просто не останется времени для подачи апелляции в спортивный суд», — сказала Журова в разговоре с «Газетой.Ru».

Шубенков 5 мая подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах, в том числе на Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.