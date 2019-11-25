Александр Паркин: «ВФЛА виновата только в том, что своевременно не уведомила о ложной игре спортсмена»

Бывший исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин считает несправедливым обвинения Совета легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в адрес руководства ВФЛА. Паркин оставил должность и не собирается оспаривать решение о его временном отстранении в CAS.

Паркин был отстранен в связи с обвинениями в причастности к делу о фальсификации данных прыгуна в высоту Данила Лысенко. Помимо него, отстранения получили сам Лысенко, его тренер Евгений Загорулько, глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин и еще три члена руководства федерации.

— Сейчас звучат обвинения в адрес федерации в том, что была фальсификация, — цитирует «РИА Новости» Паркина. — А ВФЛА виновата только в том, что своевременно не уведомила World Athletics о ложной игре нашего спортсмена. Ведь именно ИААФ проводила расследование, а второй стороной был спортсмен. Федерация в этом расследовании не участвовала. Но коммуникации между спортсменом и его адвокатами шли через меня, и меня обвинили в том, что я должен был своевременно проинформировать антидопинговую организацию и вести параллельное расследование.

Согласен в том, что этот момент негативно скажется на вопросе восстановления ВФЛА. Сейчас этот момент используется на все сто. Считаю, что обвинения со стороны ИААФ всем были предъявлены огульно, начиная от переводчика и заканчивая президентом. А об этом мог догадываться только я, но я не докладывал РУСАДА и главе ВФЛА. Не в моей компетенции вести расследование и влиять на позицию защиты спортсмена.